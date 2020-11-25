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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Tadilat yapılan ev alev alev yandı

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Tadilat yapılan ev alev alev yandı
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yeni satın alınarak tadilat yapılan evde yangın çıktı. 2 katlı ahşap ev alev alev yandı.

Gece saatlerinde, Sapanca Mahallesi’nde Hacımercan Mahallesi’nde bahçe içerisindeki 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler evi sararken, Sapanca ve Adapazarı’ndan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap evdeki yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Evin yaklaşık 10 gün önce satın alındığı ve tadilat çalışmaları yapıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

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