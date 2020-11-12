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Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

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Tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı
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ADANA'da bir evin tadilatı sırasında yıkılan duvarın altında kalan inşaat işçisi Muhammed Dudu (19), yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4086 Sokak'ta bulunan Sait Söğüt'e ait iki katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Evin tadilatında çalışan Muhammed Dudu, duvarın yıkılması sonucu düşen beton bloğun altında kaldı. Sesi duyan mahalleli polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık personellerinin ortak çalışması ile Dudu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

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