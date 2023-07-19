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İşçilerin korku dolu anları: İskele devrilince 14. katta mahsur kaldılar

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#İstanbul#Eyüpsultan#Tadilat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 09:11

Eyüpsultan'da 32 katlı binanın 14. Katında tadilat yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesiyle mahsur kaldı. İşçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, 17 Temmuz Pazartesi günü öğlen saatlerinde Güzeltepe Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesinde bulunan 32 katlı binanın14. Katında meydana geldi. İki işçi asma iskelede binanın dış cephesinde tadilat yaptığı sırada bilinmeyen nedenle iskele devrildi.

İşçilerin korku dolu anları: İskele devrilince 14. katta mahsur kaldılar

İki İşçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İşçiler cep telefonlarıyla arkadaşlarını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile işçilerin mahsur kaldığı yere ulaşmaya çalıştı ancak merdivenin uzunluğu yeterli olmadı.

İşçilerin korku dolu anları: İskele devrilince 14. katta mahsur kaldılar

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Çevre ilçeden daha uzun merdiven aracı olay yerine getirilerek işçiler asma sepetten alınarak aşağı indirildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

İşçilerin korku dolu anları: İskele devrilince 14. katta mahsur kaldılar

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#İstanbul#Eyüpsultan#Tadilat