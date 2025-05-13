Tacizin sonsuz izi

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Samsun Atakum’da 5 Mart tarihinde yolda yürüyen Damla Korkmaz (32), Sinan Aladağ’ın (30) sözlü tacizine uğradı. Ardından Aladağ kendisine cevap vermeyen Korkmaz’ı dövdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Damla Korkmaz’ın yüzünde 2 kırık olduğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart’ta Sinan Aladağ’ı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Damla Korkmaz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

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‘HALEN İDDİANAME HAZIRLANMADI’

Sıvıyla beslenmeye devam eden Damla Korkmaz, “Bir yıl kadar sert ürünler tüketemeyeceğim. Püre ile beslenmeye devam ediyorum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorum. Geçtiğimiz günlerde yüzüme takılan platinlerin bir daha yüzümden alınmayacağını öğrendim. Kırıklar nedeniyle platinler hep yüzümde kalacakmış. Yüzümde bir demirle sonsuza dek yaşamaya mahkûm bırakıldım. Soğuk havaları geçtim, sıcak havalarda bile yüzüm şişiyor ve gözle görülür bir halde oluyor bu. Psikolojik olarak destek almaya devam ediyorum. Halen iddianame hazırlanmadı. En yakın zamanda iddianamenin hazırlanıp, davanın görülmesini ve cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

ŞEHİR MAGANDASI

Olayın ardından sosyal medya hesabından darp sonrası yüzünün fotoğraflarını paylaşan Damla Korkmaz, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Sokakta yürürken ilk önce bir şey dedi, kulaklığım olduğu ve korktuğum için görmezden geldim. İkinci defa bir şey deyince sesi kısıp ‘Pardon ne dedin?’, dedim. ‘Ücretin ne kadar?’ deyince tekrar ‘Pardon anlamadım’, dedim. ‘Burası Atakent mi?’ dedi. Ben ‘İlk söylediğin ne?’ deyince, ‘Etek giydiğine göre ücretin ne kadar?’ deyip bana yönelince ben de kendimi korumak amaçlı vurdum. Ardından dönüp yumruk atarak yüzümün sol tarafında kırıklar oluştu.”



