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Tacizin cezası 4500 TL mi

Güncelleme Tarihi:

#Taciz#OKUL#DAVA
Tacizin cezası 4500 TL mi
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 07:00

Ankara Keçiören’de bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Filiz K., 9 Temmuz 2022 günü okulda memur olarak görev yapan Aysun S.’nin de bulunduğu bir ortamda okul müdürü Mehmet K.’nin “Mini etek giy de yürek hoplat” ifadelerine maruz kalmıştı. Genç kadın bu ifade nedeniyle okul müdüründen şikâyetçi olmuştu. Savcılık okul müdür Mehmet K., hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Müdür Mehmet K. ise savunmasında, müştekinin iddialarının tamamen iftira niteliğinde olduğunu iddia etmişti.

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‘İFTİRA ATMASI İÇİN NEDEN YOK’

Davanın karar duruşması, 3 Ekim tarihinde görüldü. Mahkeme, sanığın ekonomik ve şahsi durumu nazara alarak günlüğü 20 TL’den hesaplanarak, 4 bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti ve verilen cezayı erteledi. Kararın gerekçesinde ise şöyle özetle şöyle denildi:

“Katılanın (Filiz K.), sanığa kendi iffetini de ortaya koyacak şekilde iftira etmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmemesinin yanı sıra katılanın iddiasının yine aynı okulda görevli olan ve sanığa iftira etmesi için bir sebep bulunmayan tanık (Aysun S.) tarafından doğrulanmış olması gözetildiğinde, sanık üzerine atılı bulunan cinsel taciz suçunu işlemiştir.”

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#Taciz#OKUL#DAVA

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