Tacizin cezası 4500 TL mi

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‘İFTİRA ATMASI İÇİN NEDEN YOK’

Davanın karar duruşması, 3 Ekim tarihinde görüldü. Mahkeme, sanığın ekonomik ve şahsi durumu nazara alarak günlüğü 20 TL’den hesaplanarak, 4 bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti ve verilen cezayı erteledi. Kararın gerekçesinde ise şöyle özetle şöyle denildi:

“Katılanın (Filiz K.), sanığa kendi iffetini de ortaya koyacak şekilde iftira etmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmemesinin yanı sıra katılanın iddiasının yine aynı okulda görevli olan ve sanığa iftira etmesi için bir sebep bulunmayan tanık (Aysun S.) tarafından doğrulanmış olması gözetildiğinde, sanık üzerine atılı bulunan cinsel taciz suçunu işlemiştir.”