Tacizi yıllar sonra anlattı: Ağabeylerimden şikayetçiyim

Haberin Devamı

BURSA’da savcılığa giden N.Ş. (32), 7 yaşından 18 yaşına kadar ağabeyleri S.Ş. (38) ve K.Ş.’nin (35) taciz ve cinsel istismarına maruz kaldığını anlatıp suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını psikolog eşliğinde yapılan savcılık sorgusunda anlatan N.Ş., şunları söyledi: “İlk başta çocuk aklımla anlamadım. Büyüdükçe durumu algılamaya başladım. Anladıkça hayatım mahvolmaya başladı. En büyük ağabeyim beni fiziksel anlamda taciz etmeye devam etti. Defalarca tecavüze uğradım. Şiddete uğradım, tehdit aldım. Bunları yaşadıkça ben içime kapandım. Bir gün cesaret edip anneme söylemeye çalıştım. Bana ‘Yalan söylüyorsun’ dedi. Olayları geçiştirdi. Beni hiçbir zaman evde insan yerine koymadılar. O evde bir hizmetçiymişim gibi davranıyorlardı. Tecavüzler devam ediyordu. Tecavüzü her söylemeye çalıştığımda ağabeylerim beni dövüp tehdit ediyordu. Seni öldürürüm diyordu. Bana kimse inanmayınca susmaya başladım, kaçmaya çalıştım.

İşe başladım, ağabeylerim evdeyken eve girmemeye çalıştım. ‘18 yaşımda kurtulurum’ diyerek, işe girip çalışıyordum. Kendimi öldürme noktasına kadar geldim. İntiharı denedim, olmadı. Annemin çalıştığı saatlerde bana evde tecavüz etmeye devam ettiler. Bu durum 18 yaşıma kadar sürekli devam etti. Şöyle söyleyeyim, ben sayısını hatırlamıyorum. Gördüğüm şiddet ve cinsel istismarın sayısını hatırlamıyorum.”

Haberin Devamı

‘GEREKEN CEZAYI ALSINLAR’

Yaşadıklarını, kendisine inanılmayacağı konusunda algı oluştuğu için kimseyle paylaşmadığını ifade eden N.Ş., “Ağabeyim, ‘Senin dediğine mi inanacaklar, benim dediğime mi?’ diyordu bana. Ben hep susmak zorunda kaldım. Ta ki yakın arkadaşım Filiz’le tanışana kadar. Durumu ona anlattım yakın zamanda. Onun cesaretlendirmesiyle savcılığa gidip olayları anlattım. Şikâyetçi oldum. Tecavüze uğradığım süreç içinde hiç şikâyette bulunamadım. Çünkü öldürülmekten korktum. Benim asıl savaşım anne olduktan sonra başladı. Kız evladım var. Ben bunları, başkaları da aynısını yaşamasın diye anlatıyorum. Yaşıyorsa da korkmasın, söylesin, savaşsın diye anlatıyorum. Bana tecavüz eden ağabeylerimin gereken cezalarını almalarını istiyorum” diye konuştu.