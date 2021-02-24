‘Tacizi şikâyet için süre mi var’

“Cinsel tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için başvuru süresi mi var? Üç iş günü içinde şikâyetçi olmayana namussuz mu diyeceksiniz? Kadın haklarını içine sindiremeyen erkekler yetmedi, bir de seninle mi uğraşacağız? Zihniyetiniz batsın” diyen Akşener, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin, HDP’ye yönelik, “Lanet olsun onların oylarına” sözleri için de, “Evet, işler sizin için kötüye gidiyor, biliyoruz. Evet, Titanik batıyor, farkındayız. O densiz genel başkan yardımcısını görevden alın” dedi.

ÖZLEM ZENGİN’DEN YANIT

Özlem Zengin, Meral Akşener’in kendisiyle ilgili sözlerine, “Bir terör örgütünün yaptığı kampanyanın parçası haline geldiklerini düşünüyorum. Bu olay FETÖ’nün çok iyi planladığı, neticesinde de bunun uygulayıcılarına teşekkür ettiği, ‘Aferin kızlar iyi yaptınız’ dediği planlı programlı bir saldırıdır. Çok çirkin tehditler aldım. En son yaşadığımız şeyler de tepe noktasıdır. Bunda da siyasetçilerin payı vardır” diye yanıt verdi.

ENGELLİLERİN SORUNLARINI ANLATTI





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grup toplantısındaki konuşmasının bir bölümünde, konuşmasına ara verdi ve sözü engellilerin sorunlarının dile getirmesi için Aysun Karademir’e bıraktı. Karademir tekerlekli sandalyede kürsüye çıkamadığı için kendisine özel hazırlanan sehpa önünde konuştu. (Rıza ÖZEL / ANKARA)