Tacizi arkadaşına anlatmış

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İZMİR Karabağlar’da kuzenini ziyarete giden T.A. (49), evde yalnız olan onun 12 yaşındaki kızı İ.N.’yi iddiaya göre taciz etti. T.A. evden ayrıldıktan sonra, İ.N. durumu ailesine bildirdi. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek T.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine T.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla T.A., önceki gece saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste yakalanıp gözaltına alındı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen T.A.’nın işlemleri sürerken, İ.N.’nin yaşadığı taciz olayını bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortayı çıktı. İ.N.’nin mesajında şu ifadelere yer verdiği görüldü: “Annemlerin tanıdığı birisi geldi. Bana çikolata falan almıştı, onları yedim. Sonra geldi beni dudağımdan öptü, 2 kere falan dokundu. Ben de korktum ve hâlâ titriyorum. Şu anda ağlıyorum ve ne anneme ne de ablama ulaşamıyorum. Kuzenimi aradım, sonra kapattım. Yani kısaca adam beni taciz etti, ne yapacağımı bilemedim ağlamaya başladım.”

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.