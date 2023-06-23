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‘Tacize uğradım’ diyen kadını korumak isterken katledildi

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#İstanbul#Esenyurt#Adliye
‘Tacize uğradım’ diyen kadını korumak isterken katledildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

İstanbul Esenyurt’ta sevgili olduğu belirtilen ikili arasında önceki gün sokakta tartışma çıktı.

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Mete G.’nin şiddet uyguladığını öne süren Helin D. (19), tekstil işi yapan Mehmet Ali Tanyıldız’ın işyerine sığındı. Kadın, peşinden gelen Mete G.’yi tanımadığını belirterek “Taciz ediyor, laf atıyor” dedi. Tanyıldız, kadının korumak için Mete G. ile tartıştı. Mete G., birkaç dakika sonra geleceğini söyleyerek gitti. Olay yerine arkadaşı Sedat B. ve kardeşi Arda G. ile gelen Mete G., yanında getirdiği tabancayla Tanyıldız’a art arda ateş etti. Kurşunlardan biri Tanyıldız’ın göğsüne isabet etti.

‘Tacize uğradım’ diyen kadını korumak isterken katledildi

Mete G.

Olaya müdahale etmek isteyen komşu esnaf Mısır uyruklu Zakaria Ali A. da bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırganlar olay yerinden koşarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tanyıldız hayatını kaybetti. Mete G. ile kardeşi Arda G. evlerinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen abi kardeşten silahı ateşlediği belirlenen Mete G. tutuklanırken, Arda G. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Sedat B. için yakalama çalışması devam ediyor. 

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#İstanbul#Esenyurt#Adliye

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