Tacize, şiddete karşı tek tuş: ‘KADES’

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Kadın Destek (KADES) uygulamasını tüm kadınlar cep telefonlarına indirebiliyor. Eşinden, yakınından şiddet görmeyen veya herhangi bir tehdit altında olmayan kadınlar da bu uygulamayı indirip kullanabiliyor. KADES sadece eşinden, yakınından şiddet görme ihtimali olan kadınlarla ilgili bir uygulama değil. Sokaklarda daha güvenli bir şekilde dolaşabilmek için KADES uygulaması indirilebiliyor. Takip, taciz gibi rahatsız edici bir durumda tek tuşla yardım istenebiliyor.

ADRES BİLDİRMEK GEREKMİYOR

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde görev alan yetkililer, Hürriyet aracılığıyla kadınlara çağrıda bulundu: “KADES uygulamasını cep telefonlarına indirsinler. ‘Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum’ veya ‘Bana bir şey olmaz’ demesinler. Yakınları, tanıdıkları, eşleri tarafından şiddete uğramıyor olabilirler. Ancak yolda yürürken, işte, sokakta karşılaştıkları birisi tarafından fiziksel veya sözlü şiddete, tacize maruz kalabilirler. Böyle bir durumda KADES uygulamasını kullandıklarında, tek tuşla yanınızdayız. Acil çağrı hatları aramaları, bulunduğu konumu, adresi bildirmeleri zaman alacak şeyler.

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KADES uygulamasında koordinat bilgisini açarak tek tuşa bastığınız andan itibaren herhangi bir yeri aramaya, bulunduğu konumu anlatmaya gerek kalmıyor. Anında acil çağrı merkezine ihbar düşüyor. Bulunduğunuz konuma en yakın polis ekibine, devriyedeki ekiplere bildiriliyor. Ortalama 5 dakika gibi bir sürede ekip orada oluyor.

ŞİDDETE SESSİZ KALMAYIN

Şiddet karşısında kadının hiçbir zaman sessiz kalmamasını istiyoruz. Kadına karşı şiddetin önüne geçmek için yoğun çalışmalar yürütülüyor. Bu mücadeleye teknolojiyi dahil ederek ve etkin kullanarak kadına yönelik şiddetle ilgili ciddi adımlar atıyoruz, yoğun mesai harcıyoruz. Gönül ister ki hiçbir kadın şiddete uğramasın, KADES gibi bir uygulamaya ihtiyaç duymasın. Ama kadınlarımız olası bir şiddet karşısında en azından kendisini güvende hissetmesi için bu uygulamayı kullansınlar.”

5 MİLYON KADIN KULLANIYOR

- İçişleri Bakanlığı’nca 2018’de hizmete alınan, kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri Kadın Destek (KADES) uygulamasını bugüne kadar 5 milyona yakın kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden 1 milyona yakın kadın karşılaştığı acil durumları tek tuşla ihbar etti. Bu ihbarlara ekipler, ortalama 4-5 dakikka içerisinde müdahalede bulundu. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için emniyet ve jandarmada il düzeyinde bulunan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği” ilçe düzeyinde de yaygınlaştırıldı.

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KADES, GAZ ELEKTROŞOK

- Taksim’de kadınlara KADES’i kullanıp kullanmadıklarını sorduk.

Demet Arslan: Uygulamayı indirdim. Kendimi korumak için biber gazı ve elektroşok da taşıyorum.

Gamze Sözbir: KADES’in işe yarayacağını düşünüyorum fakat daha keskin çözümlerin gelmesini istiyorum. Biber gazı ve elektroşok taşıyorum.

Alev Bulut: KADES uygulamasını indirmedim. İşe yarayacağını düşünüyorum, yaygınlaşması için ön planda tutulmalı.

Beril Marangoz: KADES’i indirdim. İşe yarayabileceğini düşünüyorum ama tehlike anında nasıl olur emin değilim. Biber gazı taşıyorum.

Mine Çakar: Uygulamayı indirmeyi düşünüyorum. Ekipler üç veya beş dakika içinde geliyormuş.

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Mehtap Genç: KADES uygulamasını indirdim ama işe yarayacağını düşünmüyorum. Biber gazı ile dolaşıyorum.

Mine Şahin: Kendimi korumak için gizli bıçaklı kalem almayı düşünüyorum.

BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN

- İstanbul Beyoğlu’na bağlı Hüseyinağa Mahallesi’nde 1 Ekim tarihinde meydana gelen olayda Semir Tarhan (31) ve Ömer Konu (27), sokakta yürüyen İremşan A.’yı (25) takib etti. Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti. O sırada tacizcilerden biri, “Amcamın kızı” diyerek çevredekilerden kurtulmak istedi. Şüpheliler daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine tekrar gözaltına alınan 2 şüpheli, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. Önce takip edilen ardından tacize uğrayan İremşan A., KADES uygulamasını kullanmış olsaydı bir tuş ile butona basarak ihbarda bulanabilecekti. KADES üzerinden gelen ihbar ile bölgeye en yakın polis ekipleri, 4- 5 dakika içerisinde olaya müdahale edebilirdi.

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YERLİKAYA: İSTANBUL’DA EKİP SAYISI İKİ KAT ARTTI

- İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadınlara yönelik İstanbul Fatih ve Beyoğlu’nda yaşanan şiddet olaylarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek brifing alırken kentteki önlemlere ilişkin de şu bilgileri verdi: “Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer. Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kastedenlere rahat nefes aldırmayacağız. 2024 yılının ilk yarısında İstanbul Emniyetimize katılan personel ve araç takviyesi sonrası İstanbul’da, personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık, gündüz ve gece ekip sayımızı iki katına çıkardık. Yine bu dönem İstanbul Emniyeti’ne 2 bin 380 personel ve 174 araç daha verildi. Artan personel sayımız, gece ve gündüz ekip sayımız mahalle mahalle, sokak sokak şehirlerimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek içindir.”

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KDK BAŞKANI MALKOÇ: KADINA ŞİDDET MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

Türkiye, İstanbul’da iki kadının vahşi şekilde öldürülmesinin şokunu yaşarken, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kadına şiddetin milli güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi. Malkoç dün gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle basın toplantısı düzenlerken kadınlara şiddet konusunda şu çıkışı yaptı:

ŞİFAHİ OLARAK İLETTİK: “Türkiye’de şiddet her alanda var. Bundan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlar. Bu anlamda İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile temas halindeyiz. Ama bu konu öyle zannediyorum Türkiye’nin milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi. O açıdan ilgili kurumların, MGK’nın bu şiddet konusunu özel olarak incelemesi gerektiğini şifahi olarak biz ilgili kurumlara ilettik. Bu olaylardan önce ilettik. Bu sorun yeni bir sorun değil, gün geçtikçe artmaktadır.

EYLEM PLANI: Özellikle kadına, çocuğa, kırılgan gruplara yönelik şiddet mutlaka bir milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı ve devletin bütün kurumları eylem planı hazırlamalı. Yoksa sadece Aile Bakanı’nın, kadın kuruluşlarının üstesinden gelebileceği bir sorun değil. Uyuşturucu ve kumar konuları da MGK’da değerlendirilmeli.”