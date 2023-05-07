Tacizden tutuklandı

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İstanbul Kartal’da ailesinin yanında yaşayan 17 yaşındaki H.K., polise başvurarak, geçen şubat ve mart aylarında, ünlü bioenerji uzmanı eniştesi Gökhan Arslan (52) ve eşi olan ablası Züleyha Arslan’ı Kartal’daki evlerine ziyarete gittiğini, eniştesi Gökhan Arslan’ın kendisine ‘Hayat enerjin çok düşük. Enerji terapisi yapacağım’ diyerek üç kez cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Cinsel istismar olayından ablası Züleyha Arslan’ın da bilgisi olduğunu belirtti. Yapılan başvurunun ardından polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Gökhan Arslan ve eşi Züleyha Arslan’ı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla adliyeye çıkarılan Gökhan Arslan ve eşi Züleyha Arslan tutuklanarak cezaevine konuldu.