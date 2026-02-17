‘Taciz’den tutuklanan başkana CHP’den ihraç

Haberin Devamı

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin dünkü MYK toplantısının ardından düzenlendiği basın toplantısında şöyle dedi: “O haber basına ilk yansıyınca Genel Başkanımız hemen talimat verdi, ilgili belediye başkanının hızlıca gözden geçirilip disipline sevki konusunda. Disipline sevk konusundaki irade daha önce oluşmuştu. Bizim parti tüzüğümüz gereği bunun MYK’da görüşülmesi gerekiyor, bugün de MYK toplantımızı yaptık ve o belediye başkanının disipline sevki konusunda bir irade oluştu. Disiplin kurulu bundan sonraki kararı verecektir. Biz hep diyoruz, CHP olarak en hassas olduğumuz konulardır çocukların, kız çocuklarının durumu, ülkedeki kadınların sürekli saldırıya uğraması, dolayısıyla bizim başka siyasi anlayışta olanlar gibi bir kereden bir şey olmaz gibi bir yaklaşımla yaklaşmamıza imkan yoktur, hemen gereğini yaptık.”

TUTUKLANMIŞTI

Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik “cinsel tacizde bulunduğu” iddiasıyla soruşturmaya uğradı. Soruşturma kapsamında önce adli kontrol talebiyle serbest bırakılan Dede, savcılığın bu karara itirazı ardından bu kez mahkeme tarafından tutuklandı. Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı da Dede’nin görevden geçici tedbirle uzaklaştırıldığını duyurdu.

ZEYTİNLİK İSTİFASI

Zeynel Emre, kendisine ait olduğu öne sürülen arazideki zeytin ağaçlarının kesilmesiyle gündeme gelen CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’in istifasına ilişkin soruyu yanıtlarken de “Bizim tespitimize göre, ki ilçe başkanının istifası alındı, çok hassas olduğumuz bir konudur, 3 zeytin ağacının kesilmesi, 27 ağacın da budanması söz konusu ve ilgili alanın zeytinlik sahasından çıkmasına sebebiyet verecek bir sonuçtan söz edildi. Hemen inceleme başlatıldı, istifası alındı. Bizim bu hassasiyeti gösterdiğimiz yerde, şu sorunun da iktidara sorulmazı lazım. Muğla’nın yüzde 60’ından fazlası maden sahası olarak açıldı. Muğla ve Akbelen çevresi için verilen acele kamulaştırma kararıyla yaklaşık 1.5 milyon zeytin ağacının kesilmesi söz konusu” dedi.