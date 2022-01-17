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Tacizciyle başları belada

#Bahar Çağlar Ökten#Emin Ökten#Taciz
Tacizciyle başları belada

Milli Basketbolcu Bahar Çağlar ile avukat eşi Emin Öktem, ‘Sizden alacağım var’ diyerek 20 yıldır kendilerini taciz eden M.G.’den korunma talebinde bulundu. Bahar Çağlar, “Eşimi rahatsız ediyor. Benim de maçlarıma gelmesinden korkuyorum” dedi. Mahkeme korumaya gerek görmedi.

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İddiaya göre, M.G., 20 yıl önce şirket ile bir ticari ilişkiyi dayanak göstererek herhangi bir alacağı olmamasına rağmen Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Bahar Çağlar Ökten ile avukat eşi Emin Ökten’i rahatsız etti. Ökten çiftinin yakınlarını cep telefonundan arayan M.G., tehdit ve hakaretlerde bulundu. M.G., Ökten çiftinin sosyal medyadaki paylaşımlarının altına ve basında çıkan haberlerin altına onları ve şirketlerini lekelemek adına birçok kez yorumda bulundu. Bu tacizlere dayanamayan Emin Ökten, son çareyi M.G. ile görüşmekte buldu. M.G.’yi telefonla arayan Ökten, bir borcunun olmadığını, kendisi ve yakınlarından uzak durması gerektiğini söyledi. Ancak M.G., yalan beyanlarda bulunarak haksız kazanç elde etmek ve dolandırmak amacıyla Ökten çiftini rahatsız etmeye devam etti.

SOKAKTA YÜRÜRKEN TEMKİNLİYİM’

Şikâyetçi sıfatıyla ifade veren Bahar Çağlar Ökten, “2017 yılından beri rahatsızlık vermektedir. Emin’in bu olaylardan dolayı psikolojisi bozuldu. Maçlarıma gelip beni rahatsız etmesinden korkuyorum. Sokakta yürürken bile temkinliyim” dedi. Çift, savcılık şikâyetinin ardından Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talep etti. Ancak mahkeme, olayın adli vaka niteliğinde olduğu, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve ısrarlı takibin olmaması nedeniyle Ökten çiftinin korunma talebini reddetti. 

 

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#Bahar Çağlar Ökten#Emin Ökten#Taciz

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