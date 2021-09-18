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Tacizciyi yolcular yakaladı

#Deniz Otobüsü#Taciz#Yolcu
Tacizciyi yolcular yakaladı

İstanbul Yenikapı’dan Bursa’ya yolcu taşıyan deniz otobüsünün üst katında pazar günü, Yusuf Yıldırım (50), yanında oturan G.Ş.’yi (33) uyuduğu sırada taciz etti. Yıldırım, G.Ş.’nin uyanıp, paniklemesiyle alt kata indi.

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G.Ş. daha sonra tacizi anlatınca deniz otobüsünde hareketlilik yaşandı. Bazı yolcular, alt kata inip Yıldırım’ı ensesinden yakalayarak, özel güvenlik görevlilerine teslim etti. G.Ş.’nin şikâyeti üzerine deniz otobüsünün rotası değiştirilirken, Yalova’nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaşıldı. Yusuf Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekiplere teslim etti. ‘Çocuğa istismar’ suçundan aranan Yıldırım, ifadesinin ardından ‘cinsel istismar’dan Gemlik Adliyesi’ne sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 

Polis ve savcılıkta ifade veren G.Ş., yanında oturan Yusuf Yıldırım’ın, kendisine elle temas ettiğini belirterek, “Bunun istemdışı olduğunu düşündüm daha sonra uyurken elini pantolonumun içine sokmaya çalıştığını fark ettim. Korktum, panik yaptım. Başına gelecekleri anlayınca yanımdan kalktı. Kendisinden şikâyetçiyim” dedi.

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#Deniz Otobüsü#Taciz#Yolcu