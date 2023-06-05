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Tacizciye tazminat davası açtı

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#Ecem Koyunlu#Tazminat Davası#Asliye Ceza Mahkemesi
Tacizciye tazminat davası açtı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Hamza D., sosyal medya hesabı Facebook üzerinden oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu’ya, ‘Canım öpeyim seni, canım sarılayım sana, canım aşkım m..... öpeyim’ şeklinde taciz mesajları gönderdi.

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Taciz mesajlarıyla yetinmeyen Hamza D., bu defa Koyunlu’ya cinsel organının fotoğrafını attı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Mesajlar ile fotoğrafı delil olarak sunan Ecem Koyunlu, kendisini taciz eden Hamza D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılama sonucu Hamza D., ‘cinsel taciz’ suçundan 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ecem Koyunlu, ceza davasının ardından bu defa, psikolojisinin bozulduğu iddiasıyla Hamza D.’ye 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ecem Koyunlu’nun avukatları, Hamza D.’nin gönderdiği mesajlar nedeniyle müvekkilinin sosyal hayatının olumsuz yönde etkilendiğini dava dilekçesinde belirtti.

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#Ecem Koyunlu#Tazminat Davası#Asliye Ceza Mahkemesi

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