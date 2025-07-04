Tacizciye 4 yıl hapis

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Canlı yayında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan gözyaşları içinde koşarak kaçtığı anlar görüldü. Polis ekipleri, görüntülerdeki kişinin Yusuf Ziya Ağır (71) olduğunu tespit etti ve Pendik’te gözaltına aldı.

Yusuf Ziya Ağır, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Yusuf Ziya Ağır’ın, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Davanın ilk duruşması Anadolu 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Yusuf Ziya Ağır savunmasında, “Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme, sanığın birden fazla cinsel suçtan sabıkası olduğunu, pişman olmadığını belirtip, alt sınırdan uzaklaşarak ceza verdi. Sanık Yusuf Ziya Ağır, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezada herhangi bir indirim uygulanmadı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.