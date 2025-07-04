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Tacizciye 4 yıl hapis

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#Taciz#Yusuf Ziya Ağır#Cinsel Saldırı
Tacizciye 4 yıl hapis
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 07:00

SOSYAL medyada ‘Mhyochi’ ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park (26), 6 Haziran 2025’te İstanbul Kadıköy’de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı.

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Canlı yayında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan gözyaşları içinde koşarak kaçtığı anlar görüldü. Polis ekipleri, görüntülerdeki kişinin Yusuf Ziya Ağır (71) olduğunu tespit etti ve Pendik’te gözaltına aldı.

Yusuf Ziya Ağır, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Yusuf Ziya Ağır’ın, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Davanın ilk duruşması Anadolu 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Yusuf Ziya Ağır savunmasında, “Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme, sanığın birden fazla cinsel suçtan sabıkası olduğunu, pişman olmadığını belirtip, alt sınırdan uzaklaşarak ceza verdi. Sanık Yusuf Ziya Ağır, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezada herhangi bir indirim uygulanmadı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

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#Taciz#Yusuf Ziya Ağır#Cinsel Saldırı

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