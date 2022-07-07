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Tacizcisini öldüren ve tahliye edilen liseli Azra: Susmayın!

#Kars #Taciz#Azra Erdağ
Tacizcisini öldüren ve tahliye edilen liseli Azra: Susmayın

Kars Arpaçay’ın Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022’de, lise öğrencisi Azra Erdağ (18), köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken yanına 3 çocuk babası Birdal Doğan (40) geldi.

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3 yıldır genç kızı taciz ettiği öne sürülen Doğan, iddiaya göre Erdağ’a “Seni kaçıracağım o...u. Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım” dedi. Bu sözler üzerine Erdağ, Doğan’ı babasına ait yanındaki ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

‘AİLENİZE ANLATIN’

Olay sonrası gözaltına alınan Erdağ, tutuklandı. Hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Azra Erdağ, önceki gün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Kars 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye edilen Erdağ, açıklamalarda bulundu. Hukuk okumak istediğini belirten Erdağ, “Ben başıma gelen ve yaşadıklarım olayları ailemden gizledim. Ama benim başıma gelen olayları yaşayan kızların benim yaptığımı yapmasını istemiyorum. Ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, susmayın, başıma gelen olay sizlerin de başına gelmesin” dedi.

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#Kars#Taciz#Azra Erdağ

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