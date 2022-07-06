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Tacizcisini öldüren liseliye tahliye

#Kars#Taciz#Lise Öğrencisi
Tacizcisini öldüren liseliye tahliye

Lise öğrencisi Azra Erdağ, kendisini yıllarca rahatsız eden tacizcisini öldürmek suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye oldu. Avukatı, Azra’nın mayıs ayında Ceza Kanunu’na eklenen ‘Israrlı Takip Suçu’ mağduru olduğunu söyledi.

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Kars’ın Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde, geçen Mart’ta lise öğrencisi Azra Erdağ (18) kendisini 3 yıldır taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı (40) köy meydanında tabancayla öldürmüştü. Tutuklanan ve olay tarihinde 17 yaşında olan Azra Erdağ’a 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Erdağ dün ilk duruşmadaki savunmasında "Üç yıldır rahatsız ediyordu. Köy çeşmesinde hayvanlara su verirken 'Seni kaçıracağım o...u. Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım' dedi. Ben de onun korkusundan yanımda taşıdığım silahı çekip gözümü kapatarak ateş ettim. Beraatimi isterim" dedi. Mahkeme heyeti, Suça Sürüklenen Çocuk'un, aleyhindeki mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak orantılık ve ölçülülük ilkeleri uyarınca tahliyesine karar verdi.

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‘ADALET CESURCA KARAR VERDİ’

Erdağ'ın avukatı Sinan Erdağı, "5. ayda Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesine Israrlı Takip Suçu diye bir fıkra eklendi. Sosyal medya, iletişim araçları ve fiziki takip ile insanları rahatsız eden kişilerin cezalandırılması ile ilgili bir madde bu. Azra bu fıkranın doğrudan mağduruydu. Bugün Türk adaleti hakikaten cesurca bir karar vererek ilk duruşmada müvekkilim Azra’yı tahliye etti" dedi. Dava ertelendi.

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#Kars#Taciz#Lise Öğrencisi

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