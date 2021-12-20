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Tacizcisine 3 yıl hapis istendi

#Zeynep Utku#Instagram#Taciz

Instagram fenomeni Zeynep Utku'nun şikayeti üzerine kendisine ısrarlı bir şekilde mesaj atan Ahmet Çağrı Ş. hakkında, ‘cinsel taciz’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Instagram fenomeni Zeynep Utku, ısrarlı bir şekilde Ahmet Çağrı Ş. tarafından rahatsız ediliyordu.

‘AŞKIM OL LÜTFEN’

Şüphelinin ünlü fenomene gönderdiği mesajda, “Mesajımı almadın mı? Aşkım ol lütfen. Çiçeğimi almadın mı? Ben seninle konuşmak ve tanışmak istiyorum. Bir şans vermek için küçücük bir şans var mı?” şeklinde ifadelerde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü fenomenin şikâyeti üzerine şüpheli Ahmet Çağrı Ş. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmayı
tamamlayan savcılık, şüpheli Ahmet Çağrı Ş. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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#Zeynep Utku#Instagram#Taciz

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