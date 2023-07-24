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Tacizcilere yolculardan dayak! Kadınların videosunu çekerken yakaladılar

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#İstanbul#Taciz#Metro
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 10:17

İstanbul'da, Marmaray ve metroda kadınları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen iki kişi diğer yolcular tarafından dövüldü. İki farklı olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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İddiaya göre Bostancı Metro istasyonunda bir yolcu, 13 yaşındaki kızın videosunu çektiği gerekçesiyle çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Metrodakiler adamın telefonunu alarak kontrol ettiklerinde kıza ait videolar buldu.

Tacizcilere yolculardan dayak Kadınların videosunu çekerken yakaladılar

Metronun kapıları açıldıktan sonra yaşanan arbedede adama yumruk atıldığı görülüyor.

Tacizcilere yolculardan dayak Kadınların videosunu çekerken yakaladılar

O ANLAR KAMERADA

Daha sonra şüpheliyi polise teslim etmek için yakaladılar ancak ellerinden kaçmayı başardı.

Tacizcilere yolculardan dayak Kadınların videosunu çekerken yakaladılar

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Adamın kaçtığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Tacizcilere yolculardan dayak Kadınların videosunu çekerken yakaladılar

YOLCULAR FARK EDİNCE DARBETTİLER

Diğer olay ise dün saat 20.30 sıralarında Marmaray'ın Zeytinburnu istasyonunda yaşandı.

Tacizcilere yolculardan dayak Kadınların videosunu çekerken yakaladılar

İddiaya göre, karşısında oturan kadınların fotoğraflarını ve videolarını çektiği öne sürüler bir kişiye yolcular saldırmaya başladı.

Tacizcilere yolculardan dayak Kadınların videosunu çekerken yakaladılar

O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Marmaray'da bulunan birçok yolcunun, kadınların videosunu çektiği iddia edilen kişiye saldırdığı görülüyor.

Tacizcilere yolculardan dayak Kadınların videosunu çekerken yakaladılar

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#İstanbul#Taciz#Metro