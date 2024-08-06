Tacizciler tanık olarak dinlenecek

Haberin Devamı

Karabük’te Filyos Çayı’nda 26 Mart 2023’te Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) cansız bedeni bulundu. Cesedinde morluklar bulunan Dina’nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük’ten gitmek istediğini söylediğine dair mesajlar ve ses kayıtları da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 3’ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İ.Ç. ile S.Ç. ise adli kontrolle serbest kaldı. 4 kez gözaltına alınarak sonuncusunda tutuklanan, Dina’nın son bindiği otomobilin sürücüsü Dursun Acar hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘cinsel istismar’ suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

ADALET YERİNİ BULSUN

Davanın 4. duruşmasına Dina’nın annesi Jessica Sandra Makemba Panga ve babası Guy Serge Ibouanga ile ‘Dina için Feministler’ grubundan aktivistler katıldı. Tutuklu sanık Dursun Acar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Anne Jessica, “Dina’yı kaybetmek çok acı verici. Şu anda isteyebileceğim şey, Dina hakkındaki bütün delillerin araştırılarak adaletin yerini bulması” dedi. Mahkeme, ailesinin talebi üzerine daha önce Dina’nın annesine attığı mesajda kendisine 10 bin lira karşılığında cinsel ilişki teklif ettiğini öne sürdüğü, haklarında takipsizlik kararı verilen Y.Y. ve S.Ç. ile 5 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Dursun Acar’ın tutukluluk halinin devamına karar verilen dava 18 Ekim’e ertelendi.