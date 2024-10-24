Tacizci zorbaya bir dava daha

Haberin Devamı

Emre K., kız arkadaşıyla vakit geçirdikten sonra yanından ayrıldı. İddiaya göre, kız arkadaşı, kötü bir ses tonuyla Emre K.’yi arayarak yanına gelmesini istedi.

‘BEN SENİ GÜLDÜRÜRÜM’

Olay yerine giden Emre K., kız arkadaşının ağladığını gördü. Yanında bulunan Selahattin S. de, “İçeri gel, ben seni güldürürüm. Böyle yapma” diye konuşarak Emre K.’nin kız arkadaşını taciz etmeye başladı. Kız arkadaşını yanına alan Emre K., herhangi bir taşkınlık ve gerginlik yaşanmaması için Selahattin S.’ye yanlarından uzaklaşması gerektiğini söyledi. Bir anda sinirlenen Selahattin S., “Ne diyorsun lan” diye bağırarak genç avukatın yüzüne ve kafasına defalarca yumruk atmaya başladı. Selahattin S.’nin yumrukları C.Y.’ye de isabet etti. Çevreden birkaç kişinin araya girmesiyle avukat Emre K., Selahattin S.’nin yumruklu saldırısından kurtarıldı. Aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Emre K.’nin burnunda, yüzünde ve kafasının arkasında şişlikler ve morluklar oluştu.

Haberin Devamı

‘AĞIR DEPRESYONA GİRDİ’

Uğradığı saldırı nedeniyle polis ekiplerine haber veren avukat Emre K., Selahattin S.’den şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Selahattin S. hakkında ‘basit yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde ceza davası devam ederken, Emre K. bu defa maddi ve manevi zarara uğradığı gerekçesiyle Selahattin S.’ye 360 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, özetle “Yaşanan olay sonrası duyduğu üzüntünün yanı sıra yaptığı iş gereği kendi müvekkilleriyle, iş arkadaşlarıyla ve sosyal ortamıyla bağı kopan müvekkil, ağır bir depresyon yaşamıştır. Bu nedenle 350 bin lira maddi, 10 bin lira da manevi tazminatın faiziyle birlikte Selahattin S. tarafından ödenmesini talep ediyoruz” denildi.