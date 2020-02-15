Tacizci memur kovuldu

7 Şubat’ta gerçekleşen olay, anne R.D.’nin çocuğunun şikâyeti üzerine Esenyurt Çocuk Büro Amirliği’ne gitmesiyle ortaya çıktı. 12 yaşındaki mağdur ifade tutanağında taciz olayının detayları yer aldı. Tutanakta şu ifadeler yer aldı: “Öğretmen İsmail hocam beni gördü ve yanına çağırdı. Bana ‘Gel ben sana kitap vereceğim’ dedi, ‘bütün Suriyelilere verilecek ancak ilk sana vereceğim’ dedi. Ben korktum biraz. Birlikte alt kata indik. Gittiğimiz yer çok az ışıklıydı ve kitaplar ile inşaat malzemeleri vardı. Depo gibi bir yerdi. İsmail hocanın soyadını bilmiyorum ancak okulun müdür yardımcısı olduğunu biliyorum. Temizlikçi bir abla vardı, bizi gördü. Sonra abla oradan gitti. Hoca gittiğini gözüyle kontrol etti. Depoya girdikten sonra kapıyı kapattı, sonra ‘Kitap istiyor musun’ dedi. Ben ‘Hayır istemiyorum’ dedim.”



ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ



Suriyeli R. D.’nin ifadesinde ‘müdür yardımcısı’ olarak geçen İsmail S.’nin kendisine bazı çocuklara öğretmen ve müdür yardımcısı olarak tanıtan sözleşmeli memur olduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı, tutuklanan İsmail S.’nin işine son verdi. Mağdurun avukatı Büşra Karaboğa ise Hürriyet’e şunları söyledi: “Her ne kadar şu aşamada dosyada somut delil mevcut değilse de şüpheli/sanığın birbiri ile uyuşmayan çelişkili ifadeleri, aynı zamanda mağdurun beyanlarını destekleyen ve görgü tanığı olan okulun temizlik personeli M.C.’ın beyanı, olayı ilk duyan mağdur annenin kızında gördüğü somut detaylar ve yaşı itibariyle anlattığı olayları kafasında kurgulayamayacağı, bu nedenle sanık açısından kuvvetli suç şüphesini oluşturduğu ve yargı tarafından bu hususların hüküm kurulurken esas alınacağı kanaatindeyiz.”