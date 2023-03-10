‘Tacizci hasta’ya suç duyurusu

Haberin Devamı

Aradan birkaç ay geçtikten sonra hastanede çalışan bir tercüman, Ester G.’nin Şişli’de hastaneye yakın bir ev tuttuğunu söyledi.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Aliyev, “Spor salonunda olduğum sırada Ester G. yanıma gelerek, ‘Yemek yiyelim mi?’ dedi. Reddettim. Cep telefonuma değişik numaralardan mesajlar geliyordu. Ester G. olduğunu gördüm ve hepsini engelledim. Sürekli beni takip ediyor ve gittiğim yerlerde karşıma çıkarak beni rahatsız ediyor. Beni taciz edip kapıma kadar gelen, huzur ve sükunumu bozan bu şahıstan şikâyetçiyim” dedi.