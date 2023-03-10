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‘Tacizci hasta’ya suç duyurusu

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#Azerbaycan#Elvin Aliyev#Taciz
‘Tacizci hasta’ya suç duyurusu
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 07:00

Azerbaycanlı estetik doktoru Elvin Aliyev (32), özel bir hastanede kendisinden yaklaşık 20 yaş büyük Alman uyruklu yazılım mühendisi hastası Ester G.’ye estetik operasyonu yaptı. Doktor Aliyev, kontrol için bir hafta sonraya randevu verdi. İddiaya göre Ester G., kapıyı kapatarak Elvin Aliyev’e, ‘Kahve içebilir miyiz?’ diye sordu. Aliyev reddederek Ester G.’yi odadan zorla çıkardı.

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Aradan birkaç ay geçtikten sonra hastanede çalışan bir tercüman, Ester G.’nin Şişli’de hastaneye yakın bir ev tuttuğunu söyledi.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Aliyev, “Spor salonunda olduğum sırada Ester G. yanıma gelerek, ‘Yemek yiyelim mi?’ dedi. Reddettim. Cep telefonuma değişik numaralardan mesajlar geliyordu. Ester G. olduğunu gördüm ve hepsini engelledim. Sürekli beni takip ediyor ve gittiğim yerlerde karşıma çıkarak beni rahatsız ediyor. Beni taciz edip kapıma kadar gelen, huzur ve sükunumu bozan bu şahıstan şikâyetçiyim” dedi. 

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#Azerbaycan#Elvin Aliyev#Taciz

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