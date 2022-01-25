Taciz yok şantaj var

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İstanbul’da Özlem Savut, evinde hizmetçi olarak çalıştığı İtalyan Accademia Chigina’dan onur diplomalı Devlet Senfoni Orkestrası şefi Emin Güven Yaşlıçam’ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek geçtiğimiz yıl suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yaşlıcam hakkında cinsel taciz suçlamasıyla dava açtı.

‘BİZİ İŞTEN ÇIKARTIRSAN...’

Yaşlıçam da Özlem Savut ve sevgilisi olduğunu öne sürdüğü şoförü Serkan Güner’den kendisini ölümle tehdit edip fiziksel saldırıda bulundukları iddiasıyla şikâyetçi oldu. Yaşlıçam iki sevgilinin, “Bizi işten çıkartırsan seni cinsel tacizle suçlarız” diyerek kendisini tehdit ettiğini de öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Özlem Savut ve Serkan Güner’e şantaj suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Serkan Güner’e ayrıca basit yaralama suçlamasıyla 8 yıl hapis istendi.

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‘BURNU KANIYORDU’

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada ifade veren Emin Güven Yaşlıçam’ın eşi Zeynep Deniz Yaşlıçam, “Sanıkların birlikte yaşadıklarını bana Serkan Güner’in eşi telefon ederek söyledi. Biz de tespit ettik ve işlerine son verdik, sanıklar bize şantaj yaptı. Eve geldiğimde eşimin burnu kanıyordu” dedi.

Emin Güven Yaşlıçam da ifadesinde, “Serkan bana yumrukla vurdu. İkisinden de şikâyetçiyim. Bana şantaj yaptılar” dedi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



