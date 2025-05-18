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Taciz, uygunsuz fotoğraf ve çevreye rahatsızlık... Polis, plajda yakaladı

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#Plaj#Sahil#Denetim
Taciz, uygunsuz fotoğraf ve çevreye rahatsızlık... Polis, plajda yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 16:00

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahillerde şok uygulama yaptı. Uygulamada daha önce haklarında çevreyi rahatsız etmek, uygunsuz fotoğraf çekmek ve tacize yeltenmek gibi şikayetlerin de olduğu 7 kişi yakalandı.

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Kemer İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş'ın idaresinde amir, komiser ve polislerden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekiple birlikte ilçe merkezinde ve Kiriş Mahallesi sahillerine şok uygulama yapıldı. Saat 08.00 itibarıyla hazırlıkları başlayan uygulama, saat 09.30 sıralarında başladı. Sahillerdeki kalabalığın artması ile ekipler, kimlik ve GBT kontrolü gerçekleştirdi.

Taciz, uygunsuz fotoğraf ve çevreye rahatsızlık... Polis, plajda yakaladı

7 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca, uygulamada daha önce haklarında çevreyi rahatsız etmek, uygunsuz fotoğraf çekmek ve tacize yeltenmek gibi şikayetlerin de olduğu 7 kişi yakalandı.

Taciz, uygunsuz fotoğraf ve çevreye rahatsızlık... Polis, plajda yakaladı

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İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gibi uygulamaların devam edeceği ve bu uygulamaların Kemer'i daha güvenli hale getirmek için yapıldığı belirtildi. 

Taciz, uygunsuz fotoğraf ve çevreye rahatsızlık... Polis, plajda yakaladı

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#Plaj#Sahil#Denetim

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