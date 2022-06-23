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Taciz şüphelisine linç girişimi

#Bursa#Taciz#Linç
Taciz şüphelisine linç girişimi

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde M.K. (30), daha önce sahibi olduğu konfeksiyon atölyesinde çalışan ve aynı mahallede oturan S.K. (15) isimli kız çocuğunu cep telefonundan mesajla taciz etti.

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S.K.’nin durumu anlatması üzerine öfkelenen aile, çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla dün saat 01.00 sıralarında M.K.’nin evine gitti. Şüphelinin gelenleri görerek kaçmak istemesi üzerine arbede çıktı. Toplanan mahalleli de olaya dahil olarak linç girişiminde bulundu. Kalabalıktan kaçarak evine saklanan M.K., polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi.

KALABALIK ZOR DAĞITILDI

Yaklaşık 50 kişilik kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, şüphelinin evinin bulunduğu bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bina kapısının önüne getirilen polis aracına polis koridoruyla bindirilen M.K.’ye yine saldırılmaya çalışıldı. Gözaltına alınan şüpheliyi polis aracından indirmek isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale eden ekipler, havaya uyarı ateşi açarak dağıtmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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#Bursa#Taciz#Linç

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