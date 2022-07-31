Taciz ÅŸÃ¼phelilerine pusu kurup dÃ¶vdÃ¼ler

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Olay, 28 Temmuz PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda Yakuplu Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re minibÃ¼steki 2 erkek yolcu, bir kadÄ±na taciz giriÅŸiminde bulundu. Bunu fark eden kadÄ±n da kendisini taciz etmeye Ã§alÄ±ÅŸanlarla tartÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada minibÃ¼steki yolculardan baÅŸka bir kadÄ±n da taciz giriÅŸiminde bulunanlara karÅŸÄ± geldi. Durakta duran minibÃ¼sten 2 taciz ÅŸÃ¼phelisi ve onlara karÅŸÄ± gelen kadÄ±n indi. Taciz ÅŸÃ¼phelileri, o kadÄ±nÄ± bir sÃ¼re takip ettikten sonra arkasÄ±ndan argo kelimeler kullanarak olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.

KAMERALARDAN TESPÄ°T ETTÄ°LER

KadÄ±nÄ±n durumu eÅŸine haber vermesinin ardÄ±ndan olay yerine gelen eÅŸi ve kardeÅŸi GÃ¶khan BaÅŸ, Ã§evredeki kamera kayÄ±tlarÄ±ndan taciz ÅŸÃ¼phelilerini tespit etti. ÅžÃ¼phelilerin her gÃ¼n aynÄ± durakta indiÄŸini Ã¶ÄŸrenen kardeÅŸler, ertesi gÃ¼n aynÄ± saatlerde durak Ã§evresinde beklemeye baÅŸladÄ±.

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Saat 19.30 sÄ±ralarÄ±nda minibÃ¼sten inen 2 taciz ÅŸÃ¼phelisini durduran GÃ¶khan BaÅŸ ve kardeÅŸi, bir sÃ¼re konuÅŸtuktan sonra tekme ve yumruklarla saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±. ÅžÃ¼phelilerden biri hemen yanÄ±ndaki telefon satan iÅŸyerine girmesine raÄŸmen onu takip eden GÃ¶khan BaÅŸ, iÅŸyerinin iÃ§inde dÃ¶vmeye devam etti. Arbede sÄ±rasÄ±nda olay yerinden geÃ§en polis ekipleri, taraflarÄ± ayÄ±rarak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Kavga anlarÄ± da gÃ¼venlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi.

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"GELDÄ°K, ONLARI BEKLEDÄ°K"

O anlarÄ± anlatan GÃ¶khan BaÅŸ, "MinibÃ¼sÃ¼n iÃ§inde ilk Ã¶nce bir kadÄ±nÄ± taciz ediyorlar. Benim yengem de bu taciz olayÄ±na sessiz kalmÄ±yor. Yengem daha sonra otobÃ¼sten indikten sonra saÃ§Ä± uzun olan tacizci, yengemin arkasÄ±ndan takip edip birkaÃ§ sinkaflÄ± kelimeler kullanÄ±yor. Durakta da baÅŸka Ã§ocuklar bunlara, 'Neden kadÄ±nlarÄ± taciz ediyorsunuz' diyor. Tacizciler bu defa duraktaki Ã§ocuklara sataÅŸÄ±yor. Abimin hanÄ±mÄ± olaydan sonra baÅŸÄ±na gelen ÅŸeyi anlattÄ±. Biz 23 yÄ±ldÄ±r bu semtte oturuyoruz. AraÅŸtÄ±rdÄ±k, her gÃ¼n akÅŸam saatlerinde burada minibÃ¼sten iniyorlar. Biz de geldik onlarÄ± bekledik burada. Birini abim, diÄŸerini ben aldÄ±k elimize. Ä°nsanlarÄ±n baÅŸkasÄ±nÄ± bu ÅŸekilde taciz ederek rahatsÄ±z etme lÃ¼ksÃ¼ yok. Buradan geÃ§en polis ekipleri onlarÄ± elimizden aldÄ±" diye konuÅŸtu.

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Polis merkezinde ifadeleri alÄ±nan GÃ¶khan BaÅŸ ve kardeÅŸi serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 2 taciz ÅŸÃ¼phelisinin de mahkemeye sevk edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.