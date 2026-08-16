Taciz skandalına 5 tutuklama

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Polis ekipleri, kadını saatler sonra Vatan Mahallesi'nde buldu. S.P., ailesine ve polise, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilip götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını işaret dili ile anlattı. Polis ekipleri, şüpheli Muhammet Ş.E., (25), Mehmet T. (27), Serkan G. (28) ve Suriye uyruklu F.R.’yi (17) gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şüpheliyi daha yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.