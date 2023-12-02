Taciz mağdurunu savcı kurtardı

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İstanbul Kadıköy’de geçen temmuz ayında Kübra K. (25), evine dönmek için sokakta yürüyordu. Peşine bir erkeğin takıldığını fark etti ve adımlarını hızlandırdı. Kübra K.’ye yetişen Mustafa Erdoğan (34), genç kadının koluna girdi. Neye uğradığını şaşıran ve tepki gösteren Kübra K., tacizciyi kendisinden uzaklaştırdı. Tekrar genç kadının yanına giden tacizci, elini omzuna atarak sarılmaya çalışıp, “Seni eve ben götüreceğim” dedi. Çevrede bulunan bazı vatandaşların tepki göstermesi üzerine tacizcinin elinden kurtulan ve hızla oradan uzaklaşan Kübra K., yoldan geçen bir taksinin önüne atlayarak, “Peşimde tanımadığım biri var. Ne olur beni de götürün” diyerek yardım istedi. Kübra K.’nin peşinden giden Mustafa Erdoğan da taksiyi durdurup, “Bu benim sevgilim” diyerek gitmesine engel oldu.

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SERT KAYAYA ÇARPTI

Ancak, taciz mağduru Kübra K. ne kadar şanslıysa, tacizci adam da o kadar şanssızdı. Çünkü taksinin içinde yolculuk yapan kişi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Gürer’di. Savcı Gürer, yardım isteyen kadını taksiye aldı ve tacizci Mustafa Erdoğan’a kendisinin cumhuriyet savcısı olduğunu söyledi. Korku içindeki Kübra K. olay yerinden bir an önce ayrılmak istedi fakat taksinin gitmesini engelleyen tacizci Mustafa Erdoğan, hayatında ilk defa gördüğü Kübra K. için, “Bu kız benim sevgilim, siz yalan söylüyorsunuz. Bana kimliğinizi gösterin” dedi. Savcı Ayşe Gül Gürer durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, nöbetçi savcıdan aldığı talimatla tacizci Mustafa Erdoğan’ı, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mustafa Erdoğan, olay günü yardım etme amacıyla müştekinin yanına gittiğini, tanıkların olayı yanlış anlayarak müdahil olduklarını ve suçlamaları kabul etmediğini iddia etti. Mustafa Erdoğan, yurtdışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Kübra K. ise “Ben o gün çok şanslıydım, tabii o gün çok korkuyordum. Bunun farkında değildim o an fakat böyle bir tesadüf olması çok güzel” dedi.

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17.5 YILLA YARGILANACAK

- Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli ile müşteki arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, müştekinin, şüpheliyi sebepsiz yere suçlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek, “basit cinsel saldırı” ve “cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 6.5 yıldan 17.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.