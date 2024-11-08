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Alıkoyma, taciz ve işkence! Kaçırdıkları kadına evde kâbusu yaşattılar: Kelepçe ile bağlayıp vücuduna sigara bastılar

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#İşkence#Balıkesir#Kadına Şiddet
Alıkoyma, taciz ve işkence Kaçırdıkları kadına evde kâbusu yaşattılar: Kelepçe ile bağlayıp vücuduna sigara bastılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 13:36

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir genç kadın, 4 kişi tarafından zorla götürüldüğü evde kelepçe ile bağlanıp saatlerce işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Genç kadının iddiasının ardından harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 4 şahsı gözaltına aldı. 3'ü kadın 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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İddiaya göre, 33 yaşındaki G.E. isimli bayanı "sevgilisini aldattığı" gerekçesiyle zorla bir eve götüren şüpheliler, kadını kelepçeyle bağlayarak saatlerce işkence yaptı. Olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde oldukları ileri sürülen C.Ü. (30), E.U. (22), G.D (27) ve N.K (17) isimli şüphelilerin, G.E.'nin vücuduna sigara basıp makasla dağladıkları ve yabancı cisim ile taciz ettikleri belirtildi. Uyuşturucunun etkisiyle kendilerinden geçen şahıslardan kurtulup polise sığınan G.E. şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eve baskın yapıp baygın haldeki şüphelileri gözaltına aldı.

"İşkence", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "gasp" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen 3'ü kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İşkence#Balıkesir#Kadına Şiddet

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