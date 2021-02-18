Taciz iddiasıyla kaynar suyla yaktılar! 'Ölsem bundan daha iyiydi'

Olay, 30 Ocak'ta Iğdır'ın Kasımcan köyünde meydana geldi. İddiaya göre Y.K., Bülent Kılıç'ın kendisini telefonda sözlü olarak taciz ettiğini belirterek eşi C.K.'ye söyledi. Bülent Kılıç'ın evinin önüne giderek tartışan C.K., kayınpederi Ö.Y.'nin ikazıyla bölgeden ayrıldı. Taraflar bir süre sonra Ö.Y.'nin evinde buluştu. Evde çıkan tartışma sırasında Kılıç, sobanın üstündeki su dolu güğümün devrilmesi sonucu yandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, oradan da Erzurum Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

"İDDİALARI DUYUNCA ÇOK ÜZÜLDÜM"



Yanık ünitesinde tedavisi devam edilen Bülent Kılıç, telefonla taciz iddiasının gerçek dışı olduğunu, iftiraya kurban gittiğini savunarak C.K. ve kayınpederi Ö.Y.’nin kendisini sobanın üstündeki güğümle yaktıklarını ileri sürdü. Kılıç, "Hakkımdaki iddiaları duyunca çok üzüldüm. Güya ben C.K.'nin eşine telefondan taciz etmişim. Varsa çıkarın, dedim. Köyde herkese sorsunlar, ben kimin namusuna yan gözle bakmışım? Çıkan tartışmada sobanın üzerindeki güğümün suyuyla beni yaktılar" dedi.

"ÖLSEM BUNDAN DAHA İYİYDİ"



C.K. ve kayınpederi Ö.Y.'den şikayetçi olduğunu söyleyen Bülent Kılıç, yaralarının çok ağır olduğunu belirtti. Boğazından karnına kadar yandığını anlatan Kılıç, "Ölsem bundan daha iyiydi" diye konuştu.



Bülent Kılıç'ın iddiasıyla güvenlik güçlerine ifade veren C.K. ile Ö.Y.'nin de haklarındaki iddiayı kabul etmediği öğrenildi. Kılıç'ın eşini telefonda rahatsız ettiğini iddia eden C.K.'nin, kayınpederi Ö.Y.'nin evindeki tartışmada sobanın üzerindeki güğümün kazayla döküldüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Ö.Y.'nin de ifadesinde evin içinde yaşanan arbede sırasında güğümdeki suyun devrilerek Bülent Kılıç'ı yaktığını söylediği belirtildi. C.K. ile Ö.Y., serbest bırakıldı.