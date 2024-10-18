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Taciz iddiasıyla gözaltına alınmıştı... Serbest bırakıldı

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#Ankara#Taciz#Öğrenci
Taciz iddiasıyla gözaltına alınmıştı... Serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 15:03

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üniversite öğrencisi 2 kızı otomobil ile takip edip, taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; B.S. ve Y.G. isimli 2 üniversite öğrencisi kafede oturdukları sırada karşı sokakta duran otomobil sürücüsünün kendilerine baktığını fark etti. Sürücünün bakışlarından rahatsız olan B.S. ve Y.G. kafeden kalkıp, okula doğru yürümeye başladı. Öğrenciler, araçla yanlarına gelen ve bir süre kendilerini takip ederek konuşmak istediğini söyleyen sürücüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan şüpheli İ.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzerine atılı suçları reddeden İ.T., çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Ankara#Taciz#Öğrenci

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