Taciz iddiası sonrası tekmelerle öldürülmüştü! Kızı sanıktan şikayetçi olmadı: Babamda birçok kötü huy vardı

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Mamak Şahintepe Mahallesi, 657'nci Sokak'ta 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Ramazan Dörttaş, yolda hurda toplayan S.Ş. (54) adlı kadına sözlü ve fiziki tacizde bulundu. S.Ş., oğlu Yusuf Şavur'u arayarak, durumu anlattı. Yusuf Şavur, annesini taksiye bindirdi. Yolda S.Ş. kendisini taciz eden Ramazan Dörtdaş’ı gördü ve oğluna söyledi. Taksiden inen S.Ş. ve Yusuf Şavur, Dörttaş'ı kovalamaya başladı. Yusuf Şavur, yüzüstü yere düşen Ramazan Dörtdaş'ı darbetti.

Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Şavur çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı. Yusuf Şavur, annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı.

Ağır yaralanan Ramazan Dörtdaş, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Şavur ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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"ÖLDÜRME YA DA YARALAMA KASTIM YOKTU"

Yusuf Şavur'un, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

Savunmasını yapan sanık Yusuf Şavur, maktulün annesine kendisini hayırsever olarak tanıttığını, sözlü ve fiziki şekilde taciz ettiğini iddia ederek, "Olay günü annem beni aradı; 'Koş, yetiş beni taciz eden adam burada' deyince ben de taksi ile annemin olduğu yere gittim. Annem korkmuştu ve sakinleştirdim. Sonra annemi de taksiye bindirip ağabeyime götürürken, annem kendini taciz eden adamı gördü. Arabadan indim, annem de arkamdan indi. Maktul annemi görünce, küfür etti. Sonrada bana küfür etti. Sonra kaçmaya başladı. Ben de arkasından koştum. Sonra beraber yere düştük. Kalkınca sinirle bir iki kere vurdum. Öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Yusuf Şavur

BABASINI ÖLDÜREN SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmaya müşteki olarak katılan Ramazan Dörttaş'ın kızı Aycan D. ise, sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Babamda hırsızlık, kadın pazarlama ve kumar gibi birçok kötü huy vardı. Anneme de sağlığında çok kötülük etti. Annem boşandığı halde ondan kurtulamadı. Ayrıca babamın sapık hareketleri de vardı" dedi.

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TUTUKLU KALACAK

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk durumunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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