×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi#Taciz#Mahalle
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 07:00

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre, okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kırtasiyeye giden 12 yaşındaki öğrenci, dükkâna müşteri olarak gelen bir kişi tarafından taciz edildi.

Haberin Devamı

Durumu farkeden iş yeri çalışanı kadın, şüpheliye tepki gösterdi. Sesleri duyan çevredekiler de dükkâna girerek şüpheliyi dışarı çıkarıp darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OLAY KAMERADA

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kırtasiyede 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, çevredekiler tarafından fark edilince darp edildiği anlar yer aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultangazi#Taciz#Mahalle

BAKMADAN GEÇME!