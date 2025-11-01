Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Haberin Devamı

Durumu farkeden iş yeri çalışanı kadın, şüpheliye tepki gösterdi. Sesleri duyan çevredekiler de dükkâna girerek şüpheliyi dışarı çıkarıp darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OLAY KAMERADA

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kırtasiyede 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, çevredekiler tarafından fark edilince darp edildiği anlar yer aldı.