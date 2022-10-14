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Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı, linçten polis kurtardı

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#İstanbul#Esenler#Taciz İddiası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 12:10

İstanbul Esenler'de 15 yaşındaki bir kızı evine kadar takip ettiği iddia edilen yabancı uyruklu M. R., kızın babası ve mahalleli tarafından feci şekilde dövüldü. Polis, şüpheliyi linçten kurtararak gözaltına aldı.

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Olay, önceki akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu M.R. 15 yaşındaki bir kızı okul çıkışında evine kadar takip etti. Takip edildiğini fark eden kız durumu babasına bildirdi. Ertesi gün kızı yine takip eden M.R.'yi baba ile mahalleli sokakta yakaladı. Baba ile mahalle sakinleri M.R.'yi feci şekilde dövdü.

Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı, linçten polis kurtardı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.R.'yi linçten kurtararak, gözaltına aldı. Kızın babasının şikayeti üzerine M.R. sağlık kontrollerinin ardından Esenler Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri sona eren M.R. adliyeye sevk edildi.

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Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı, linçten polis kurtardı

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#İstanbul#Esenler#Taciz İddiası

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