Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Linçten polis kurtardı

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Olay, dün gece saatlerinde Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, mahallede esnaflık yapan R.D., alkol aldıktan sonra yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi. Kadınların şikâyeti üzerine mahalleli R.D.'ye saldırdı. R.D. iş yerine girerek kapıları kapattı.

Çevik kuvvet ve özel harekât polisinin de yardımıyla şüpheli, kızgın kalabalığın içerisinden çıkartılıp zırhlı araca alındı. Bazı mahalle sakinleri zırhlı aracın önünü kesti. Güçlükle mahalleden çıkarılan R.D. polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Mehmet İzci, "Olaylar saat 00.00'da başlamış. Daha sonra öğrendik ki burada bir kişi taciz etmiş. Esnafsın, senin insanları taciz etmen olmaz" dedi.