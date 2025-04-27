Taciz iddiası cinayetle bitti

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Yazgülü Coşkun, erkek arkadaşı Mehmet Tıbık (29) ile arkadaşları olan Gülabi Çoban’ın (46) aynı sokaktaki evine gitmişti. İddiaya göre, ev sahibi olan Gülabi Çoban, Yazgülü Coşkun’a sözlü ve fiziki sarkıntılık yaptı. Çıkan tartışmada Yazgülü Coşkun ve Mehmet Tıbık, Çoban’ın silahını fark edince hızla evden ayrılmak istedi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Gülabi Çoban, pompalı tüfekle evden ayrılan ikilinin peşlerinden gitti. Çıkan tartışmada Gülabi Çoban pompalı tüfekle Yazgülü’ne ateş açtı. 1 çocuk annesi Yazgülü Coşkun, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Gülabi Çoban ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi. Cinayetten bir süre sonra Gülabi Çoban, polise giderek teslim oldu. Gözaltında yapılan sorgulamada, Mehmet Tıbık’ın daha önce 16 farklı suç kaydının bulunduğu, Gülabi Çoban’ın ise 7 ayrı suç kaydına sahip olduğu ortaya çıktı. İki şüpheli, adliyeye sevk edildi.