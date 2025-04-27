×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Taciz iddiası cinayetle bitti

Güncelleme Tarihi:

#Yazgülü Coşkun#Mehmet Tıbık#Gazetehaberleri
Taciz iddiası cinayetle bitti
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 07:00

İSTANBUL Ümraniye’de Finanskent Mahallesi, 3125’nci Sokak’ta 25 Nisan akşamı saat 22.10 sıralarında silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yerde hareketsiz yatan Yazgülü Coşkun’un (26) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Haberin Devamı

Yazgülü Coşkun, erkek arkadaşı Mehmet Tıbık (29) ile arkadaşları olan Gülabi Çoban’ın (46) aynı sokaktaki evine gitmişti. İddiaya göre, ev sahibi olan Gülabi Çoban, Yazgülü Coşkun’a sözlü ve fiziki sarkıntılık yaptı. Çıkan tartışmada Yazgülü Coşkun ve Mehmet Tıbık, Çoban’ın silahını fark edince hızla evden ayrılmak istedi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Gülabi Çoban, pompalı tüfekle evden ayrılan ikilinin peşlerinden gitti. Çıkan tartışmada Gülabi Çoban pompalı tüfekle Yazgülü’ne ateş açtı. 1 çocuk annesi Yazgülü Coşkun, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Gülabi Çoban ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi. Cinayetten bir süre sonra Gülabi Çoban, polise giderek teslim oldu. Gözaltında yapılan sorgulamada, Mehmet Tıbık’ın daha önce 16 farklı suç kaydının bulunduğu, Gülabi Çoban’ın ise 7 ayrı suç kaydına sahip olduğu ortaya çıktı. İki şüpheli, adliyeye sevk edildi.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yazgülü Coşkun#Mehmet Tıbık#Gazetehaberleri

BAKMADAN GEÇME!