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Taciz iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu

#İstanbul#Şişli#Taciz İddiası

İstanbul Şişli'de bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.

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Olay, Osmanbey metro çıkışında meydana geldi. İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi.

Taciz iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu

Kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti.

Taciz iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu

Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.

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Taciz iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu

 

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#İstanbul#Şişli#Taciz İddiası

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