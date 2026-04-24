Taciz iddiası aile faciasına yol açtı: 14 yaşındaki kız çocuğu babasını bıçaklayıp öldürdü

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 17:36

Gaziantep'te E.B. (14), kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü babası Ali B.'yi (42) boğazından bıçaklayarak öldürdü. E.B., ardından emniyete gidip teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde, Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. E.B., babası Ali B.'yi, boynundan bıçakladı. Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, E.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Adrese sevk edilen sağlık görevlileri Ali B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali B.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Babasını kendisine tacizde bulunduğunu için öldürdüğünü öne süren E.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

