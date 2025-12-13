×
Güncelleme Tarihi:

#Taciz İddiaları#İstanbul Erkek Lisesi#Yılmaz Arslan
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:00

İSTANBUL Erkek Lisesi’nde 9’uncu sınıftaki 7 erkek öğrencinin, kız öğrencilerle ilgili taciz ve tehdit içeren 507 maddelik bir ifade listesi hazırladığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz haftalardaysa okulun 11’inci sınıf öğrencilerinden 10 kişilik bir grup, bu 7 öğrenciyi darp etti. Sonrasında taciz mesajları paylaşan 7 öğrenciden 6’sı Ankara Fen, 1’i ise Adana Fen Lisesi’ne nakil oldu. Ancak iddiaya göre öğrencilerden bazıları yerleştikleri yeni okulda da diğer öğrenciler tarafından zorbalığa uğradı.

MÜFETTİŞLER DEVREDE

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayın Milli Eğitim Müfettişleri tarafından soruşturulduğu ve rehberlik servisi tarafından öğrencilere yönelik destek çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Tarihi okulda konuyla ilgili soruşturma devam ederken geçtiğimiz yıldan beri okulda müdürlük görevini sürdüren Yılmaz Arslan açığa alındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre soruşturma kapsamında açığa alınan Arslan, dün itibarıyla okuldaki görevine gelmedi. Soruşturma sonucuna göre müdür hakkında ‘görevden ihraç’ ya da ‘göreve iade’ kararı verilebileceği belirtiliyor.

Taciz iddialarıyla gündeme gelen tarihi lisenin müdürü açığa alındı

