×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Taciz için 25 farklı restorandan husumetlisi adına sipariş verdi, restoran sahipleri isyan etti

Güncelleme Tarihi:

#Taciz#Restoran#Sipariş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 16:53

İstanbul Arnavutköy'de bir otelde kalan şahsın husumetli olduğu kişi otel sakini adına 25 farklı restorandan siparişte bulundu. Siparişlerden birinin verildiği restoranın sahibi yaşadığı mağduriyet sonrası 3 tane kuşbaşılı kaşarlı pideyi kendisinin yediğini söyledi.

Haberin Devamı

Olay, Arnavutköy’de bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan bir kişi adına farklı restoranlardan art arda siparişler verildi. Yabancı bir telefon numarası üzerinden verilen siparişler, kuryeler tarafından otele ulaştırıldı. Ancak otelde kalan şahıs, siparişleri kendisinin vermediğini belirtti.

SİPARİŞ VEREREK TACİZDE BULUNDU

Kısa sürede aynı isim adına çok sayıda siparişin otele gelmesi üzerine durum dikkat çekerken, yaklaşık 25 farklı restorandan sipariş verildiği öğrenildi. İddiaya göre, şahısla husumetli olduğu ve yaklaşık 3 yıldır davasının sürdüğü bir kişi, gittiği yerleri tespit ederek bu yöntemle sipariş vererek tacizde bulunuyor.

Gözden Kaçmasınİstanbul Boğazında konteyner gemisi yalıya metreler kala durmuştu: Yalının sahibi belli olduİstanbul Boğazı'nda konteyner gemisi yalıya metreler kala durmuştu: Yalının sahibi belli olduHaberi görüntüle

Haberin Devamı

"20 RESTORAN DAHA AYNI YERE SİPARİŞ GETİRMİŞ"

Olayla ilgili konuşan restoran sahibi Savaş Öztürk, "Siparişi hazırlayıp kuryeyi gönderdik. Kurye beni arayıp otelde bu isimde birinin kaldığını ancak siparişi vermediğini söyledi. Ben de siparişleri geri getirmesini istedim. Bu sırada bana, otelde çok sayıda polis olduğunu ve bizim gibi yaklaşık 20 restoranın daha aynı adrese sipariş getirdiğini söyledi. Bunun üzerine merak edip otele gittim. Gerçekten birçok restorandan sipariş gelmişti" dedi.

Gözden KaçmasınGülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme Firari Umut Altaşın babasıyla olan konuşması ortaya çıktı: Öteceğim her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucakGülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Firari Umut Altaş'ın babasıyla olan konuşması ortaya çıktı: 'Öteceğim her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak'Haberi görüntüle

"SİNİRDEN OTURUP PİDELERİ YEDİM, BİRDE EN PAHALI OLAN KAVURMA KAŞARLIDAN SÖYLEMİŞ"

Öztürk, siparişin maddi boyutuna da dikkat çekerek, "Biz de 10 tane kavurmalı kaşarlı pide hazırladık. Yaklaşık 5 bin 500 liralık siparişti. Birde en pahalısından söylemiş hani yanlış anlamayın kavurmanın kilosu kaç para ortada. Ben 2 tanesini otelde çalışan çocuğa verdim kalanını dağıttım ve en son 3 pideyi kendim gelip sinirle yedim burada. Bu durum bizi gerçekten üzdü. Daha önce de benzer olaylar yaşadık, ne yapacağımızı bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili daha önce de şikayet ve ihbarların bulunduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!