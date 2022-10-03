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Taciz ettikleri kadınlar markete sığındı, silahlı çatışma çıktı

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#İstanbul#Beyoğlu#Taciz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 16:44

İstanbul Beyoğlu'nda 2 şüpheli, kaldırımda 4 kadını taciz etti, kadınlar bir markete sığındı. Market sahipleri ile 2 kişi arasında arbede yaşandı. 2 kişi bir süre sonra silahla geri gelip market çalışanlarına ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Tarlabaşı Bulvarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 2 kişi, kaldırımda duran 4 yabancı uyruklu kadını taciz etmeye başladı. Bir süre sonra 2 kişi, kadınları tekmelemeye başladı. Kadınlar korkarak markete sığındı.

Taciz ettikleri kadınlar markete sığındı, silahlı çatışma çıktı

Market sahipleri araya girerek önce sözlü olarak iki kişiyi uyardı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Buradan ayrılan şüpheliler silah alıp geri geldi ve çalışanlara ateş etmeye başladı.

Taciz ettikleri kadınlar markete sığındı, silahlı çatışma çıktı
Sokakta bulunanlar sağa sola kaçışırken çalışanlar büfeye kaçarak dolabın arkasına saklandı. Şüpheliler kaçarken, markettekilerden biri silahla peşlerinden ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar kameraya yansıdı.

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Taciz ettikleri kadınlar markete sığındı, silahlı çatışma çıktı
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden biri polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin diğer saldırganı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Taciz ettikleri kadınlar markete sığındı, silahlı çatışma çıktı

Görgü tanığı Kasım Kutluca, "Ben kadınları korumak istedim. Başka amacım yoktu. Esnafım ben burada. Bize sığınan olduğu zaman müdahale ediyoruz. Kadınlar yürüdü gitti. Benim çocuklarıma bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti. Tarlabaşı'nda bu nasıl bir eşkıyalıktır" diye sitem etti.

 

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#İstanbul#Beyoğlu#Taciz

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