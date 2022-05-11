Taciz ettiği genç kızın anne ve babasını katletmişti! 2 kez müebbet hapis cezası verildi

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Olay, geçen yıl 9 Mayıs günü Şahinler Mahallesi Gırgırlar mevkisinde meydana geldi. 53 yaşındaki Mehmet Akkuzu, iddiaya göre komşusunun kızı Kübranur Akarsu'ya (20), "Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum" yazılı mektup bıraktı. Durumu öğrenen Kübranur Akarsu'nun babası Serkan Akarsu ile annesi Gülseven Akarsu olayı yargıya taşıdı.

ÇİFTİ TARLADA ÖLDÜRDÜ

Yaklaşık 2 yıl devam eden mahkeme nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile, evlerinin yakınlarında bulunan tarlada karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Mehmet Akkuzu, pompalı tüfekle Akarsu çiftini 5 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Mehmet Akkuzu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Mehmet Akkuzu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye katıldı. Mahkeme heyeti, Akkuzu'yu, Serkan ve Gülseven Akarsu'yu öldürmesi nedeniyle 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.