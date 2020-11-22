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İHA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

Taciz etti, 17 yaşındaki kız çığlık atıp bir eve sığındı

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Taciz etti, 17 yaşındaki kız çığlık atıp bir eve sığındı
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Antalya’da 17 yaşında bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, polisin yarım saatlik operasyonu sonunda kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan 17 yaşında bir kız öğrenci, Kemer ilçesi Yeni Mahalle’de bisikletiyle dolaşmaya çıktı. Genç kızın yavaşladığı bir esnada arkadan yaklaşan 31 yaşındaki Evrim M., kızı taciz etti. Çığlık atarak olay yerinden uzaklaşan genç kız bir eve sığındı ve polise şahsın eşkalini verdi.

Kemer Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ve Merkez Karakol Amirliği ekipleri bir anda olayın geçtiği çevreyi abluka altına altı. Sahildeki otellere doğru kaçtığı belirtilen şüpheli, aramalara rağmen bulunamadı.

Atatürk ve Demokrasi Bulvarı üzerinde aramalara devam eden polislerden biri, kapalı olan otellerden birinin bahçesinde saklanmaya çalışan birini fark etti. Polisin geldiğini fark edince kaçmaya başlayan şüpheli, kısa bir kovalamacadan sonra kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yakalanışı, İHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kemer Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan zanlı, karakolda ifadesinin alınmasından sonra sevk edildiği Kemer Adliyesi’nde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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