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Taciz edilen kadını havaya ateş açarak kurtardığını iddia etmişti... Gözaltına alındı

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#İstanbul#Taciz İddiası#Gözaltı
Taciz edilen kadını havaya ateş açarak kurtardığını iddia etmişti... Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 11:54

Küçükçekmece'de Y.E. isimli bir kişinin taciz edilen kadını havaya ateş açarak kurtardığı daha sonra da tacizciyi dövdüğünü iddia eden Y.E. gözaltına alındı. İfadelerinin yalan olduğu belirlenen Y.E.'nin "Suç uydurma" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürülmesi" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

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Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Y.E., sosyal medya hesabından havaya ateş açtığı ve bir çocuğu darbettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin altına ise darbettiği kişinin sokakta bir kadını taciz ettiğini, tacizciyi havaya ateş açarak durdurduğunu daha sonra da darbettiğini yazdı.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken Y.E., yaptığı açıklamada olayı, "İş yerimden çıktım. Evime giderken o esnada bağırma sesi duydum. Bir genç kız gördüm, çığlık atıyordu. Mahallede de kimse yoktu. Benim yanımda da biri daha vardı, korkmadım ve bağırdım. O tek kişiydi, bir çocuk vardı. Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim. Çocuk daha sonra kaçtı. Genç kızı sakinleştirdim, daha sonra evine kadar bıraktım. Kendisi bana teşekkür etti. Daha sonra ayrıldım ve ailemle yemeğe gittim. Herkesin kardeşi var, korkmadım. Yine olsa yine yaparım" şeklinde anlattı.

Taciz edilen kadını havaya ateş açarak kurtardığını iddia etmişti... Gözaltına alındı

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"SUÇ UYDURMA"DAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Y.E.'yi bilgisine başvurmak üzere emniyete çağıran polis, tutarsız ifadelerinden şüphelendi. Olayı araştıran polis Y.E.'nin havaya ateş etmek için kullandığı silahın babasına ait ruhsatlı silah olmadığını kurusıkı bir tabanca olduğunu, görüntülerin ise kurgulandığını belirledi.

Polis bunun üzerine Y.E.'ye 'Suç Uydurma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarından işlem yaptı.

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#İstanbul#Taciz İddiası#Gözaltı

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