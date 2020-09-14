Taciz cinayeti

İstanbul Pendik Yücelen Sokak’ta 29 Ağustos’ta 21.45 sıralarında, beyaz eşya satışı yapılan işyerinde çalışan Alper Yıldırım (38), uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerindeki ve çevre sokaklardaki kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir yandan da olayla ilgili bilgisi olabilecek kişilerin ifadelerini aldı. Yapılan araştırmada, Yıldırım’ı iş arkadaşı Murat E.’nin (26) vurduğuna yönelik bilgilere ulaşıldı. Kamera incelemesinde de olay yerinden kaçarken görüntüleri tespit edilen Murat E. gözaltına alındı. Murat E.’nin olayda kullandığı tabanca da ele geçti. Murat E., polisteki ifadesinde kız arkadaşını taciz etmesi nedeniyle Yıldırım’ı vurduğunu söyledi. Emniyet’te 11 suç kaydı olduğu belirtilen Murat E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



