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Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Zeytin Dalı
Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!

Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Zeytin Dalı

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