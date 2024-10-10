Tabuttan ses geldi yaşadığı anlaşıldı 

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Fatih Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camisi’ndeki cenaze töreninde 86 yaşındaki Halit Bayşu’nun tabutundan ses geldiğini duyan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Camiye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşadığı anlaşılan Bayşu, müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaklaşık 2 saat müdahale edilen ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden Bayşu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Bayşu’nun cenazesine katılan yakınları, şahit oldukları olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bayşu’nun aile dostu Erdoğan Baysal, musalla taşına koydukları tabuttan ses geldiğini duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

“10-15 kişiydik, herkes birbirine baktı. ‘Tabuttan ses geliyor’ dediler, hepimiz ürperdik. O sesi herkes duydu. Adam eliyle tabuta vuruyordu, nefes aldığını, tabuta vurduğunu hissediyorsun. O anda herkes şoktaydı. Ambulans geldi, tabutu açtılar, kefenle alıp ambulansa koydular. Baktılar adam yaşıyor, başladılar kalp şoku yapmaya. Bayağı uğraştıktan sonra ambulansla hastaneye götürdüler. Tekrar öldüğü haberini aldık.”

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NABIZ 120’Yİ GÖSTERİYOR

Turgay Tirit ise cenaze namazı için camiye gittiklerini kaydederek, “İçeri girdik, musalla taşında tabut duruyor fakat koluna nabız cihazı takmışlar. Tabuttakinin nabzına baktım, 120’yi gösteriyor. Tekrar baktığımda nabzı gitgide düştü. 55-56’ya kadar inince ambulanstaki arkadaşlar tabuttan çıkarıp hastaneye götürdüler” dedi.

CANLI CANLI GÖMECEKTİK

Yaşananlarla ilgili konuşan Halit Bayşu’nun oğlu Yiğit Bayşu “Doktor, hayatında böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını söyledi” derken yeğeni Osman Bayşu da “O sesi duymasaydık, amcamı canlı canlı gömecektik, toprağın altında kendi kendine ölecekti” diye konuştu.