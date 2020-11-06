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Ramazan EĞRİ/ DHA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tabutta yaşıyoruz

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Tabutta yaşıyoruz
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İstanbul Kartal’ın Gümüşpınar Mahallesi’nde 10 bin metrekarelik alana 40 yıl önce lojman olarak inşa edilen, 10 bloktan oluşan 100 dairede oturanlar, binaların bir kısmına karot testi yapıldığını, yapıların çürük olduğunun tespit edildiğini söylüyor.

Bloklardan biri belediye tarafından mühürlenirken, bazı vatandaşların binaları terk ettiği öğrenildi. Fakat maddi imkanı bulunmayanlar ise hâlâ riskli yapılarda yaşıyor.

EV ÇOK KÖTÜ SALLANIYOR

Daire sahiplerinden Gönül Taş, “Çok tehlikeli, mutfak çatlak, duvarlar çatlak. Ev çok kötü sallanıyor. Korku içindeyiz ama mecburuz. Nerede kalacağız, kış ortası soğuk. Yaşlı bir annem var. Yeniden yapılmasını istiyorum. Dayanıklı olsun, korku içinde yaşamak istemiyorum” dedi. Başka bir daire sahibi Nesrin Akay da binaya 1993’te taşındığını söyledi: “Burası devletin olduğu için arsa da bize ait değil. Müteahhite verdiğimizde 100-150 bin lira fark istiyor. Biz burayı TOKİ’nin yapmasını istiyoruz.” Binada oturan bir başka vatandaş ise şu sözlerle isyan etti: “Tapu Kadastro Müdürlüğü yazıyor. Kartal Belediyesi Kentsel Dönüşüm, ‘Binanız hasarlı, belediyeye gelin görüşelim’ diyor. Belediyeye gittik, ‘Bu yazı size yanlış geldi’ dediler. Mevtayı tabuta koydun, defnettin geldin. Biz tabutun içinde canlı yaşıyoruz.”

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